Grand Raid : réouverture du sentier Roche Plate La Brèche dans le cirque de Mafate

Le sentier était fermé depuis un éboulis en date du 8 octobre dernier. Ce mardi 13 octobre 2026, l'ONF informe de "l'achèvement des travaux de sécurisation et de réhabilitation menés sur le sentier Roche Plate – La Brèche (cirque de Mafate). Le sentier est donc rouvert au public et aux fous du Grand Raid. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le tracé de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon pourront donc passer par là.

Toutefois, Éric De Penanros conseille aux coureurs "de ne pas s'attarder sur la zone qui subit beaucoup d'éboulements et de mouvements de terrains".

Il rassure : "il est peu probable qu'il y ait un mouvement de terrain car la falaise est sécurisée".

Dans l'éventualité où les travaux seraient ralentis, un plan B prévoit le passage des deux courses par Les Orangers, sous la passerelle des Lataniers.

Le préfet de La Réunion, après réception du chantier par l'Office national des forêts, sera le seul à pouvoir donné le feu vert par arrêté préfectoral, de l'ouverture du sentier.

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