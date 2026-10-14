Trail de Bourbon : Jean-Christophe Robert, diabétique de type 1, va courir pour "montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser"

Après avoir déjà couru plusieurs Grand Raid, Jean-Christophe Robert va s'aligner sur le Trail de Bourbon 2026. Ce sportif expérimenté, atteint d'un diabète de type 1 et greffé du pancréas, veut "montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser", selon le communiqué de presse de l'ALEFPA, association pour qui il va courir un dossard solidaire. (Photo ALEFPA)

Grâce au dossard solidaire de l’ALEFPA qu’il vient de recevoir à Saint-Pierre, Jean-Christian Robert, ce coureur réunionnais expérimenté prendra le départ du Trail de Bourbon avec une conviction : montrer que la maladie n’empêche pas de se dépasser et que le sport peut être un formidable vecteur d’espoir, de santé et d’inclusion. C’est une valeur fondamentale pour cette association présente à La Réunion depuis plus de 50 ans.

À quelques jours du départ du Trail de Bourbon, Jean-Christian Robert vient de récupérer son dossard à Saint-Pierre avec une émotion non dissimulée. Pour ce coureur de 63 ans, c’est une grande fierté de s’élancer sous les couleurs de l’ALEFPA, grâce au dispositif du dossard solidaire qui porte le numéro 6282. Une participation qui donne une dimension particulière à son défi sportif : faire de sa course un message d’encouragement à toutes les personnes vivant avec une maladie chronique et reconnue vivant avec un handicap.

Atteint de diabète de type 1, Jean-Christian Robert est bien plus qu’un coureur chevronné. Patient partenaire particulièrement investi dans la promotion de l’activité physique auprès des personnes diabétiques, il témoigne, par son parcours, des possibilités offertes par le sport, y compris lorsque la maladie impose une vigilance quotidienne. Son engagement contribue à sensibiliser d’autres patients et à les encourager à pratiquer une activité physique régulière, adaptée à leur situation.

Le sport fait partie intégrante de la vie de Jean-Christian Robert. Ancien habitué des sentiers du Grand Raid, qu’il a parcourus à plusieurs reprises comme coureur mais aussi comme bénévole, ce Saint-Andréen a fait de l’activité physique un véritable moteur au quotidien.

- Des progrès technologiques et médicaux -

Le 29 janvier 2021, il franchit une étape importante dans la prise en charge de son diabète en étant équipé d’un pancréas artificiel, un dispositif qui ajuste automatiquement l’administration d’insuline grâce à un système associant capteur de glucose, logiciel et pompe à insuline. Quelques mois plus tard, il participe à la Mascareignes avec cet équipement. Selon le CHU de La Réunion, il devient alors le premier coureur au monde à prendre part à un ultratrail avec un pancréas artificiel.

Cette prouesse illustre les progrès technologiques et médicaux qui permettent aujourd’hui à certaines personnes vivant avec un diabète de type 1 de pratiquer des activités sportives exigeantes, à condition de bénéficier d’un accompagnement adapté et de maintenir une surveillance rigoureuse de leur glycémie.

Car courir avec un diabète reste un défi particulier : il faut anticiper les variations de glycémie, adapter son alimentation et ses apports en sucre, et surveiller attentivement son état physique tout au long de l’effort. "C’est donc forcément avec les encouragements de son médecin", le Dr Anna Flaus-Furmaniuk, cheffe du service de diabétologie-endocrinologienutrition au CHU de La Réunion – site Nord que Jean-Christian Robert poursuit ainsi son engagement sportif et son action de sensibilisation tout au long des sentiers.

Pour Jean-Christian Robert, ce dossard solidaire est porteur d’un message qui dépasse largement la performance sportive. "Courir pour l’ALEFPA, c’est courir pour tous les malades. Pour montrer que tout est possible. On donne espoir aux autres et ça n’a pas de prix", explique-t-il. À travers sa participation au Trail de Bourbon, il souhaite montrer que la maladie ne doit pas condamner à renoncer à ses projets, à ses passions ou à ses ambitions. Son parcours rappelle également que l’activité physique, lorsqu’elle est adaptée et accompagnée, constitue un levier important pour améliorer la qualité de vie et contribuer à une meilleure santé.

- Faire du sport un outil majeur de santé -

Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, l’ALEFPA fait du sport un outil majeur d’inclusion, de santé et de lien social. Elle encourage sa pratique auprès des personnes en situation de handicap, des personnes en difficulté ou accueillies dans ses structures, ainsi qu’auprès de ses professionnels. En soutenant Jean-Christian Robert grâce à son dossard solidaire, l’association affirme sa volonté de valoriser les parcours inspirants et de contribuer à faire évoluer les regards sur la maladie, le handicap et les capacités de chacun.

"Voir ce sportif dépasser les contraintes liées à sa maladie pour accomplir un tel exploit est une véritable fierté pour l’ALEFPA. Grâce à notre dossard solidaire, nous sommes heureux de pouvoir contribuer, à notre petite échelle, à cette aventure et au message d’espoir qu’il porte. Son engagement illustre pleinement nos valeurs : permettre à chacun de trouver sa place, de développer son pouvoir d’agir et de repousser ses propres limites", souligne Moïse Fontaine, directeur régional de l’ALEFPA.

Sur les sentiers du Trail de Bourbon, Jean-Christian Robert portera donc bien plus qu’un dossard : il fera vivre un message de solidarité et de confiance, rappelant que le sport peut ouvrir des possibles et inspirer celles et ceux qui, face à la maladie, ont parfois besoin de retrouver l’envie d’avancer.

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