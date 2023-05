10km du Port : fermeture de route pour la manifestation sportive ce lundi 8 mai

Dans le cadre de la course pédestre, les 10 km de la ville du Port, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur (à l’exception des véhicules de secours, des véhicules dûment autorisés et des véhicules communaux) sont interdits le 8 mai 2023.

Ils sont interdits comme suit :

- de 05h00 à 08h00 sur l’avenue Raymond Mondon, portion comprise entre l’avenue du 20 décembre 1848 et la rue Paul Eluard (point de rassemblement et départ),

- de 07h00 à 11h00 sur l’avenue Raymond Mondon, portion comprise entre les rues George Sand et Paul Eluard (course).

- Des déviations seront mises en place par l’avenue du 20 décembre 1848, les rues Alice Péverelly, Martin Luther King, Paul Eluard et Eliard Laude.

Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.