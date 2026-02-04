Le Port : sport pour tous, patrimoine et renouvellement urbain au programme du dernier conseil municipal

Réuni le mardi 3 février 2026 sous la présidence du maire Olivier Hoarau, le Conseil municipal du Port a examiné 20 affaires lors du dernier conseil de la mandature 2020-2026. (Photo : ville du Port)

Les élus ont notamment pris acte de l’installation de Cyril Tanguy Romuald (liste Le Port nout avenir) en

qualité de conseiller municipal, en remplacement de Paméla Trécasse, décédée subitement en décembre 2025.

- Sport pour tous et soutien à la vie associative -

Dans le cadre du dispositif "Licence sportive pour tous", le Conseil municipal a validé l’attribution de plus de 25.000 € de subventions de fonctionnement à 17 associations sportives, représentant 502 dossiers.

Cette aide vise à favoriser l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre et à soutenir durablement le tissu associatif local.

- Patrimoine et aménagement urbain -

Les élus ont approuvé le programme de restauration de l’ancien Crédit Foncier de Madagascar, comprenant la réhabilitation complète de l’édifice et la réalisation d’une extension destinée à accueillir une activité à vocation patrimoniale et touristique, avec le soutien du FEDER et de l’État.

Le Conseil municipal a également prononcé le déclassement d’une emprise foncière de la place dite "Hélicoptère", dans le quartier de la SIDR Haute, dans le cadre du Programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Habitat, gestion financière et services aux habitant.s

Ce projet prévoit notamment la démolition du groupe d’habitations Port 16 et la réalisation d’un programme de logements mixtes. Les élus ont par ailleurs pris acte du bilan de la dette 2025, s’élevant à 26,7 M€, avec un taux d’endettement ramené à 33 % (contre 78 % en 2014) et ont approuvé le renouvellement des conventions avec l’ADIL et le CAUE, garantissant un service de conseil gratuit aux habitants en matière de logement et d’urbanisme.