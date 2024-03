Ce dimanche 24 mars 2024, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et la ville du Port organisent un tournoi de foot gratuit et ouvert à tous. Le matchs auront lieu de 8h30 à 12h au stade Lambrakis B dans les catégories 15/17 ans et plus de 18 ans. Nous publions ci-dessous leur post (photo sly/www.imazpress.com)