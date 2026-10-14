[Vidéo] Le Tampon : l'avis du public sur la soirée mousse gratuite

A l'occasion de la soirée mousse, la ville du Tampon est allée poser des questions aux passants sur la soirée gratuite aux Florilèges. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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GRAND RAID 2026 Le Réunionnais Fabrice Payet, dossard 2281, vise le podium sur la Diagonale des Fous. Son interview à retrouver sur notre site
GRAND RAID Le doyen de la course Georges Zibel, 78 ans, a récupéré son dossard numéro 2485. Photos et vidéos à voir sur notre site
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