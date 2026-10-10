Tampon : des coupures d'eau sur de nombreux secteurs de la ville

De nombreux quartiers de la commune du Tampon vont être affectés par une coupure d'eau ce samedi 10 octobre 2026. L'ensemble des informations est à retrouver dans le communiqué ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sudéau informe ses abonnés de la commune du Tampon, qu’à la suite d’une panne sur l’un des équipements de l’usine de Leveneur, des perturbations sont en cours ce samedi 10 octobre 2026 sur l’ensemble des secteurs suivants :

19eme

17eme

Secteur de Pont d’Yves et Bras de Pontho

Trois mares

14ème

Centre-ville

L’usine est de nouveau en production et les réservoirs vont se remplir. La distribution en eau va se rétablir progressivement dans la journée pour les secteurs les plus bas et dans le weekend pour les secteurs les plus hauts.

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minut