Dès 22H, les côtes du sud au nord-ouest en vigilance vagues submersions et vigilance vents forts dans l'ouest, le sud-est et l'est

Ce samedi 20 juin 2026, les zones ouest, sud-est et est de La Réunion sont placées en vigilance jaune vents forts, à partir de 22 heures. À la même heure, une vigilance jaune vagues submersions entre, par ailleurs, en vigueur sur les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

"Le vent d'ouest à nord-ouest se renforce avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h sur les côtes exposées ainsi que sur les hauteurs du volcan ou du Maïdo", écrit Météo France dans son bulletin. "Il bascule ensuite au secteur sud dans la nuit, générant des rafales de 80 à 90 km/h sur la côte ouest et sur les sommets".

En fin de journée la mer, déjà agitée, devient forte sur l'ouest et le sud sous l'influence d'une houle australe de 2 mètres, s'amplifiant progressivement autour de 3 mètres 50 en fin de nuit prochaine.

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