Météo : l'île coupée en deux

Pour ce mercredi 7 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée avec des averses sur l’est, tandis que l’ouest profite d’un temps plus calme malgré un ciel déjà nuageux. Les nuages deviennent plus menaçants dans l’après-mid avec des possibles dans le nord-ouest. L’Est reste sous la pluie, et les éclaircies continues dans l'ouest. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)