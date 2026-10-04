Météo : ousa Matante Rosina i lé ?

Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ?
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A RETENIR CE SOIR Blocages des lycées, hommages à Joël Manglou, incendie à l'Étang-Salé, lycée agricole et contrôles routiers
2,80 GRAMMES D'ALCOOL DANS LE SANG Alcoolisé, le conducteur d'un deux-roues circule sans assurance, son véhicule est placé en fourrière
SAINT-JOSEPH Rassemblements interdits aux abords du lycée agricole par arrêté préfectoral, le lycée est fermé suite à la dégradation du portail
Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ?