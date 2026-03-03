Météo : Soleil matinal et averses sur les hauteurs ce mercredi

Ce mercredi 3 mars 2026, matante Rosina nous annonce un ciel majoritairement ensoleillé sur l’île, à l’exception du littoral est, où quelques nuages pourraient être présents. Des petites averses sont attendues sur les zones montagneuses, accompagnées d’une augmentation progressive de la couverture nuageuse. Aucune variation de température significative n’est attendue. La mer restera calme, et les températures seront stables. (photo Sly/www.imazpress.com)