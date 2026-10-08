Météo : une matinée ensoleillée avant les nuages

Pour ce vendredi 9 octobre 2026, Matante Rosina prévoit un début de journée avec du soleil sur une grande partie de l’île. Les Cirques et les Plaines profitent eux aussi de belles éclaircies. Dans l’après-midi, le temps devient plus gris. Des nuages s'installent entre Saint-Leu et Saint-Denis ainsi que de Sainte-Rose à Saint-Philippe. Quelques averses sont possible. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)