Route du littoral : une heure pour relier Saint-Denis au Port

(Actualisé) La traversée de la Route du Littoral vers l'ouest, c'est une façon originale de tester à la fois votre patience et votre persévérance. Les automobilistes sont bloqués à partir du début de la NRL, qui est embouteillée en direction de l'ouest. Il y a jusqu’à une heure de trajet pour arriver dans la ville du Port. La route devrait bientôt être débasculée, les automobilistes pourront à nouveau rouler sur les deux voies. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession depuis ce lundi 29 décembre 2025 et les épisodes de fortes pluies.

Le mode de circulation actuel est une voie vers l'Ouest et deux voies en direction du Nord, jusqu'à nouvel ordre.

En attendant, si vous aviez demandé des bouchons gratinés pour finir l'année, vous êtes servis.

