RN1 du Port et de Saint Paul : circulation interdite entre l'échangeur de Cambaie et celui du Sacré Coeur

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite entre l’ouvrage Etang St-Paul et Cambaie de 20h30 à 5h selon le programme suivant : Dans les deux sens la nuit du mardi 26 mars ; - Dans le sens ouest/nord les nuits des lundi 25, mercredi 27 et jeudi 28 mars. (Par ailleurs, la nuit du 25, la voie de gauche sera également neutralisée dans le sens nord/ouest). Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les routes départementales. Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.