Saint-Denis : circulation interdite sous le pont du Boulevard Nehru, en direction de la gare routière, les nuits du 12 au 16 octobre inclus

A Saint Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la circulation sera interdite sur le passage inférieur dans le sens centre-ville vers la gare routière de 20h à 5h les nuits du lundi 12 au vendredi 16 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales. Pour rappel, ces travaux se feront ce vendredi soir dans les mêmes conditions.