La Possession : la bretelle de sortie vers le giratoire de la RD4 fermée les nuits des 19 et 20 janvier

Sur la RN1 à la Possession, dans le cadre de la suite des travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, pour permettre des travaux de marquage de signalisation et mise en service de voies réduites, la bretelle de sortie vers le giratoire de la RD41 (rue Raymond Mondon) sera fermée à la circulation dans le sens Ouest/Nord les nuits des lundi 19 et mardi 20 janvier de 20h à 5h. Par ailleurs, la voie de droite puis de gauche seront également neutralisées dans un sens et dans l'autre.