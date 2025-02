Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création d'une piste cyclable, la route sera fermée à la circulation entre l’échangeur Sacré Cœur et celui de Cambaie dans le sens nord/sud la nuit du lundi 17 février de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte jusqu'à l'échangeur de Cambaie. Dans le même temps, la voie de droite sera neutralisée entre les échangeurs de Cambaie et de Sacré Coeur dans le sens sud/nord.