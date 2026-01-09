Domenjod : une femme tente de faire passer de l'artane et du rivotril à un détenu

Ce mercredi 7 janvier 2026, une femme a été interpellée après avoir remis de l'artane et du rivotril à un détenu au parloir du centre pénitentiaire de Domenjod (Photo d'illustration RB/imazpress.com)

La femme a tenté de remettre 25 comprimés d’artane, un flacon de rivotril, 1 câble chargeur, un téléphone, et une carte SIM à un détenu.

"Les investigations judiciaires permettaient d’identifier un autre détenu lié au trafic. Les deux détenus etaient extraits de leurs cellules et placés en garde à vue ainsi que la femme", détaille la police.

Les trois personnes sont déférées ce vendredi au tribunal judiciaire.

