Domenjod : une femme tente de faire passer de l'artane et du rivotril à un détenu

  • Publié le 9 janvier 2026 à 12:05
  • Actualisé le 9 janvier 2026 à 13:52
Ce mercredi 7 janvier 2026, une femme a été interpellée après avoir remis de l'artane et du rivotril à un détenu au parloir du centre pénitentiaire de Domenjod (Photo d'illustration RB/imazpress.com)

La femme a tenté de remettre 25 comprimés d’artane, un flacon de rivotril, 1 câble chargeur, un téléphone, et une carte SIM à un détenu.

"Les investigations judiciaires permettaient d’identifier un autre détenu lié au trafic. Les deux détenus etaient extraits de leurs cellules et placés en garde à vue ainsi que la femme", détaille la police.

Les trois personnes sont déférées ce vendredi au tribunal judiciaire. 

