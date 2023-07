Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le cadre du Défilé de la Fête Nationale, la circulation sera interdite de 14h30 à 17h30 le jeudi 13 juillet entre la Rue De Peindray D'Ambelle et la Rue Frémicourt Perrault et entre le giratoire de la Boulangerie et la Rue Louis Carron. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.