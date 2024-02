RN2 à Sainte Marie : la bretelle d'insertion de l'échangeur de Gillot et Duparc dans le sens est/nord fermée à la circulation à partir de 20h ce jeudi 29 février

Sur la RN2 à Sainte Marie, au niveau des échangeurs de Duparc et celui de Gillot, pour permettre des travaux d'enrobés et de rabotage dans le sens est/nord, la route sera fermée comme suit : -dans un premier temps, fermeture de la section courante dans la zone de Gillot à partir de 20h. Déviation par la bretelle de sortie de Gillot. -dans un second temps, fermeture de la section courante entre Duparc et Gillot à partir de 2h du matin. La circulation sera déviée par la bretelle de sortie de Duparc.