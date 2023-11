Sur la RN7 à Saint Paul, pour permettre des travaux d’enrobés, la circulation sera interdite entre les giratoires de la Marine et Step de 20h à 5h selon le programme suivant : les nuits des mardi 14 et jeudi 16 novembre 2023, la circulation sera interdite dans le sens Ouest/Nord; la nuit du mercredi 15 novembre 2023, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Ouest. Des déviations seront mises en place par les RN7 et RN1.