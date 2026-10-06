Saint-Benoît : la circulation au niveau du carrefour de Bras Canot modifiée mercredi 7 octobre

Sur la RN2 à Saint-Benoît, dans le cadre des travaux d'aménagement, la circulation au niveau du carrefour de Bras Canot sera modifiée demain matin, mercredi 7 octobre à la levée du chantier.

Elle se fera sur une voie unique en direction des Plaines jusqu’à la fin de l’année. Il est demandé aux usagers d’être vigilants quant à ce nouveau tracé.

La piste cyclable sera également effacée, par conséquent les cyclistes seront déviés par l’échangeur de Beaulieu et le centre-ville.

Pour rappel, des travaux de nuit sont programmés cette semaine, avec une fermeture totale de la route entre l’échangeur de Beaulieu et le giratoire des Plaines, de 20h30 à 5h.