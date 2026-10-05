Saint-Benoît : circulation interdite entre l’échangeur de Beaulieu et le giratoire des Plaines les nuits du 5 au 9 octobre

Sur la RN2 à Saint-Benoît, pour permettre des travaux d'aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur de Beaulieu et le giratoire des Plaines, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 5 au vendredi 9 octobre inclus. Des déviations seront mises en place par le centre-ville. Par ailleurs, le carrefour à feux de Bras Canot sera également totalement fermé à la circulation.