Saint-Benoît : les travaux au niveau du carrefour de Bras Canot reportés

Sur la RN2 à Saint-Benoît, les intempéries de la nuit dernière ont de nouveau contraint au report des travaux permettant le nouveau tracé au niveau du carrefour de Bras Canot. Ces travaux auront lieu dès que les conditions météorologiques le permettront, à la suite desquels, la circulation se fera sur une voie unique en direction des Plaines jusqu’à la fin de l’année.

La piste cyclable sera également effacée, par conséquent les cyclistes seront déviés par l’échangeur de Beaulieu et le centre-ville.

Pour rappel, des travaux de nuit sont programmés cette semaine, avec une fermeture totale de la route entre l’échangeur de Beaulieu et le giratoire des Plaines, de 20h30 à 5h.