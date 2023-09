Saint Benoit/Sainte Suzanne : circulation interdite pour manifestation sportive

Sur les communes de Saint Benoît, Sainte Rose et Sainte Suzanne, pour permettre le bon déroulement du "Rallye National Ronde de l'Est 2023", la circulation sera interdite sur les RD3 Route Hubert Delisle, RD56 Chemin Morange, RD57 Radiers, RD57E Chemin Malécage, RD63B Chemin de la Vigne et RD63 Route de Belle Vue selon le planning des spéciales les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 17h. Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation sur les différents sites.