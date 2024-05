Sur la RN1/RN2 à St Denis, pour permettre la manifestation "Ô Barachois", la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire de la Caserne Lambert ce dimanche 19 mai. La route sera fermée par les services de la mairie de 14h à 20h. Une déviation sera mise en place par la rue de Nice et les rues Lucien Gasparin et Labourdonnais dans les deux sens.