Saint Denis : fermeture de rues pour travaux

Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre des travaux d’enrobé et de marquage, plusieurs portions et accès du boulevard sud seront fermés à la circulation, de 20h à 5h la nuit du mardi 25 juillet, comme suit : entre les giratoire Lory les Hauts et Brassens, route fermée dans le sens Nord - Est ; entre les carrefours Mazagran et Champ Fleuri, route fermée dans le sens Est/Nord, et accès au Boulevard Sud depuis les voies adjacentes impossible dans les deux sens. Des déviations seront mises en place par les voiries communales.