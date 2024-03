Saint-Leu : des travaux d’assainissement programmés la semaine prochaine

Sur la RN1A à Saint Leu, travaux d'assainissement sont du lundi 11 au vendredi 15 mars.

- Du lundi 11 au vendredi 15 mars, la route sera fermée à la circulation dans le centre-ville de Saint Leu entre les rues de l'Étang et Gaspard ET entre la rue La Croix et le chemin Dubuisson.

Déviations mise en place par les voiries communales pour contourner ces zones.

- Le mardi 12 mars, mise en place d'un alternat à l'entrée Nord du centre-ville de Saint Leu de 6h30 à 15h30, pour des travaux de raccordement sur la chaussée côté montagne.