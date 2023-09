Sur la RN1A entre Saint Leu et L’Etang Salé, pour permettre le bon déroulement de la manifestation religieuse "Procession de la Salette", la route sera fermée entre le giratoire de Stella et celui du Rotary du samedi 16 septembre à 19h au dimanche 17 septembre à 6h. Une déviation sera mise en place par la RD11 et la RN1 Route des Tamarins.