Sur la RN1 à Saint Paul, échangeur Plateau Caillou, pour permettre des travaux d'aménagement et déminéralisation des accotements, les bretelles de sorties et d'insertions de l'échangeur seront fermées à la circulation les nuit du lundi 18 et du mardi 19 mars. Une déviation sera mise en place par la RD6 de 20h à 5h.