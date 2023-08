Sur la RN1 à Saint Paul, afin de permettre des travaux de relevés topographiques et d'essais labo sur ouvrage d’art, la route sera fermée à la circulation dans le sens ouest - nord entre l'échangeur de Savannah et celui de Cambaie la nuit du mercredi 9 août de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par les RD4 et RD2. Par ailleurs la bretelle d’insertion de Savannah sera fermée à la circulation.