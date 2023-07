Déviations par la RD10 et RN1

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation de 21h à 5h la nuit du mercredi 19 juillet. Des déviations seront mises en place par la RD10 et RN1. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.