[Photos] Un "Songe bleu" pour révéler toute la beauté des plantes de La Réunion

Jusqu'au 1er juillet 2026, est présenté à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis, "Le Songe Bleu". Un hommage artistique, photographique d'Anne-Marielle Boyer aux plantes pei. À cette faune que chaque Réunionnais connaît dans sa cour ou sur le bord du chemin, sans prendre le temps de se rendre compte qu'elles font partie du patrimoine réunionnais. Anne-Marielle Boyer met ces plantes en lumière grâce au principe de cyanotype, un procédé photographique ancien qui révèle toute la beauté des végétaux (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plantes de jardins, de cours de case, de bords de chemin, alimentaires ou médicinales… le projet de l'artiste Anne-Marielle Boyer, fondatrice de L'Esprit Bleu, est de "faire émerger une mémoire locale".

Issue d’une famille où la création était omniprésente, "par nos jardins cultivés, la couture, la peinture, le crochet ou la musique, j’ai très tôt baigné dans le geste manuel et la recherche du beau. Mon amour pour l’image est né en observant mon oncle photographe, j'avais 6 ou 7 ans puis s’est confirmé au lycée avec l'apprentissage de la photo argentique", confie-t-elle à Imaz Press.

- Les plantes, partie centrale de la mémoire réunionnaise -

Fougères, brèdes, mouroung, papayer, capillaire ou végétaux du quotidien sont utilisés comme matière artistique pour créer des œuvres bleues, des tissus suspendus et des fragments textiles cousus à la main.

"L'exposition propose ainsi une autre manière de regarder le patrimoine botanique réunionnais, non pas comme un décor, mais comme une présence familière, porteuse d'usages, de souvenirs et de transmission", dit Anne-Marielle Boyer.

"Les plantes ont toujours fait partie de ma vie. Ma mère, Marie-Eline, a toujours cultivé un magnifique jardin créole. Je l’ai vue bichonner ses plantes, leur parler, en prendre soin avec une attention presque maternelle. Elle m’a appris très tôt à voir le vivant et à le respecter", se rappelle-t-elle.

Elle raconte : "J’ai été éloignée de mon territoire pendant des années, de ses couleurs, odeurs et textures. J’ai alors pris conscience à quel point ces plantes étaient essentielles à mon propre équilibre. Cela m’a poussé à questionner leur place dans ma famille et dans notre histoire collective réunionnaise. Je me suis intéressée aux plantes médicinales, à leur pouvoir de soin et d’accompagnement, à la figure des tisaneurs… Les plantes ne sont pas seulement des motifs pour moi : elles portent notre histoire, nos pratiques de guérison, notre résilience".

Parmi les plantes qui l'ont marqué, le capillaire. "À La Réunion, cette plante est chargée d’affectivité et de souvenirs. Dès que je la présente en atelier, les participants se mettent spontanément à raconter des histoires personnelles : leur grand-mère qui en prenait grand soin car c'est une plante relativement fragile, une plante qui ornait les maisons, une fierté aussi...".