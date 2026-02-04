Saint-Denis : plan seniors en action, une année d'activités pour 5 euros

Ville amie des Aînés, Saint-Denis a présenté, ce mercredi 4 février 2026, la nouvelle édition de son Plan Seniors en Action (PSA). Accompagné de son catalogue, le PSA revient en 2026 avec une programmation riche, pensée pour être plus accessible pour les seniors de la ville. Nous partageons, ci-dessous, le communique de la ville de Saint-Denis à ce sujet. (Photo : ville de Saint-Denis)

À Saint-Denis, vieillir est une chance. Une chance de rester actif, autonome et pleinement acteur de sa vie. Cette vision se traduit par des actions concrètes qui permettent d’accompagner les seniors à chaque étape de leur parcours de vie.

Avec le renouvellement récent du label Or « Ville amie des aînés », obtenu en 2022, la Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement en faveur du bien-vieillir sur l’ensemble de son territoire. Cette

reconnaissance souligne une démarche inscrite dans la durée, attentive à l’autonomie, à la participation et à la qualité de vie des seniors, dans tous les quartiers.

- Plus de 6 300 places d’activités -

Dans cette dynamique, la Ville déploie une nouvelle édition du Plan Seniors en Action, conçu pour accompagner les Dionysien.ne.s de plus de 55 ans à travers une offre d’activités accessible, diversifiée et de proximité. En 2026, le dispositif proposera, toujours pour 5 euros par activité et par an, plus de 6 300 places d’activités autour du sport, de la

culture, du bien-être, du lien social, ou encore, de la transmission intergénérationnelle. Soit, 445 places de plus qu’en 2025.

"Être Ville Amie des Aînés, niveau Or, ce n’est pas un symbole : c’est le résultat d’un travail de terrain, de proximité, et d’une politique pensée dans la durée, avance la maire Ericka Bareigts. Avec le Plan Seniors en Action, nous faisons le choix d’une ville qui accompagne les parcours de vie, qui lutte contre l’isolement et qui permet à chacun de bien vivre dans son quartier, à chaque âge."

Pour 2026, le PSA s’enrichit et ajoute de nouvelles cordes à son arc : musique et chants traditionnels, ateliers d’art numérique autour de La Réunion, généalogie, aéroboxe adaptée ou encore découvertes de l’histoire et du patrimoine à travers des déambulations. Autant d’activités qui invitent les seniors à apprendre, bouger, créer et transmettre. Au total, 56 activités seront proposées.

- Saint-Denis, une ville où bien vieillir est une chance -

Cette politique s’inscrit dans une vision globale de la ville, avec le développement de logements adaptés, de résidences pour personnes âgées et la mise en œuvre de la ville du quart d’heure, qui vise à

rapprocher services essentiels, lieux de vie et équipements du quotidien, et permettre aux seniors de bien vivre dans leur quartier, au plus près de leurs besoins.

Avec le Plan Seniors en Action 2026 et le renouvellement du label Ville amie des aînés - niveau Or, Saint-Denis réaffirme une conviction forte : bien vieillir est une chance, et l’âge est une richesse pour le territoire.

- Modalités d’inscription -

Les inscriptions au Plan Seniors en Action sont ouvertes aux Dionysien.ne.s de plus de 55 ans.

Depuis 2025, les démarches peuvent être réalisées en ligne, afin de faciliter l’accès aux activités. Un accompagnement reste également possible pour les personnes qui le souhaitent sur place, dans la salle du Conseil Municipal.

Ouverture des inscriptions : 9 février

Inscriptions en ligne : à partir du 9 février

Inscriptions en présentiel : 9 février dès 8h

Lieu : salle du Conseil municipal