Saint-Paul : exercice pratique de gestion de crise avec la Croix-Rouge

La Croix-Rouge française Réunion organise ce dimanche 13 octobre 2024 à partir de 8h dans son antenne à Saint-Paul, un exercice pratique de gestion de crise. Avec le soutien de la plateforme d'intervention régionale océan Indien (Piroi) et la collaboration de la mairie de Saint-Paul, l'événement a lieu dans le cadre de la Journée d’actions face aux risques. L'action est "initiée par le gouvernement en lien avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'ONU" précise la Croix-Rouge (Photo d'illustration AFP)

L'événement "a pour but de tester la mobilisation des bénévoles et salariés de la Croix-Rouge en cas de crise, et de consolider la coordination avec la commune de Saint-Paul dans le cadre de l’ouverture d’un centre provisoire d’hébergement (CPH) pour des migrants" note la Croix-Rouge.

