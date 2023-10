Grand Raid : un dossard, un sac bien fait, du courage, les folles et les fous vont (bientôt) s'élancer sur les sentiers

Tic tac, tic tac… Le compte à rebours est lancé et l'excitation, comme l'appréhension monte ce mercredi 18 octobre 2023. Dans à peine une journée, les premiers coureurs – les plus "fous" – vont s'élancer du site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour la tant attendue et mythique Diagonale des Fous. Suivront ceux du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Zembrocal. Mais bien avant cela, il faut bien sûr passer par la remise des dossards. Car sans dossard… pas de départ. Ce mercredi, près de 7.000 coureurs ont donc rendez-vous sur le lieu même du départ. Alors, paré pa paré ? (Photo www.imazpress.com)

31ème édition cette année pour le Grand Raid de La Réunion. Cette année - en raison des travaux en centre ville -, c'est sur le site de la Ravine Blanche qu'a lieu la remise des dossards.

De quoi donner un avant-goût aux traileurs – puisque pour les participants de la Diagonales des Fous, c'est de ce lieu même qu'ils s'élanceront ce jeudi 19 octobre 2023.

- Pas d'identité, pas d'entrée -

Comme chaque année – et encore plus en cette période où la France est en vigilance urgence attentat – le contrôle à l'entrée du site de remise des dossards est très stricte.

Les coureurs devront être munis de leur convocation et d'une pièce d'identité valide.

"Pour retirer votre dossard, vous devrez vous munir de votre sac de course avec l'intégralité de votre matériel obligatoire, que vous présenterez au contrôle", indique l'organisation.

À l'issue du contrôle, chaque concurrent se verra remettre une casquette, un t-shirt (plus un débardeur pour la Diagonale) et des sacs d'assistance, ainsi qu'un bracelet de reconnaissance individuelle.

Il est bien sûr demandé aux sportifs de respecter les tranches horaires retenues.

C'est à l'occasion de cette remise de dossard, que sera communiquée la vague de départ de chaque coureur.

Les 4 co-équipiers du Zembrocal Trail sont invités à venir individuellement retirer leur dossard le mercredi 18 octobre de 8h à 16h à Saint-Pierre.

Pour les personnes qui pour des obligations professionnelles ne peuvent se libérer aux heures prévues par l’organisation, une remise des dossards à titre exceptionnel pourra être envisagée de 17h à 19h, et cela pour l’ensemble des courses.

Aucune procuration en vue de retirer un dossard sera acceptée.

- Le retour de D'Haene, l'abandon de Guillon -

François D'Haene prendra le départ de la Diagonale des fous ce jeudi 19 octobre 2023. Le quadruple vainqueur de ce trail considéré comme l'un des plus durs au monde, l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

"Un zeste de folie sans doute, après cette année complexe à gérer physiquement mais si on ne joue pas la partie, on ne pourra jamais savoir si le jeu en valait la peine ! En tout cas, très heureux de retrouver le chemin de la compétition, celui de l’Ultra, et encore plus avec le Grand Raid".



Mauvaise nouvelle du côté d'Antoine Guillon, vainqueur de l'édition 2015. Blessé au bras, le traileur a dû déclarer forfait. "L'humerus est fracturé. Il n'y aura donc pas de Grand Raid pour moi cette année, c'est ainsi", dit-il sur Facebook.

Autre forfait, celui de Beñat Marmissolle, vainqueur de l'édition 2022. C'est à la suite de problèmes de santé que le champion de trail a pris cette décision avec "le cœur déchiré".

En l’absence de Courtney Dauwalter, véritable étoile scintillante l’année passée (4e), c’est une autre américaine, Katie Schide, qui hérite de l’étiquette de la grande favorite à la victoire, chez les féminines.

Du côté des locaux, Judicaël Sautron, meilleur réunionnais ces deux dernières années, sera une nouvelle fois la plus belle étoile locale à s’élancer en quête du top 5.

C'est également le retour de la reine des sentiers, Marcelle Puy. Une course qu’elle a déjà gagnée cinq fois entre 1995 et 2010.

- Le Grand Raid en chiffres -

31 ans, c'est le nombre d'années qu'existe le Grand Raid, cette course aussi mythique que folle.

Le premier départ de ces courses folles sera donné ce jeudi à 21 heures au départ de Saint-Pierre pour la Diagonale des Fous. Cette année, pour la Diagonale des Fous, les coureurs vont parcourir 165 km et plus de 10.217 mètres de dénivelé.

Pour cette année 2023 d'ailleurs, le grand rendez-vous international du trail a battu des records d'inscription.

"Cette année on a battu certains records", annonçait Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid lors d'une précédente interview. Il évoque d'ailleurs une anecdote. "Au début de l'année on a ouvert les inscriptions. 25.000 personnes en même temps ont appuyé pour s'inscrire, ce qui a mis en rade pendant une semaine tout le dispositif." "Ça a dépassé nos espérances", ajoute Pierre Maunier.

Aujourd'hui 2.899 coureurs devraient s'élancer de la Diagonale des Fous, 1.660 du Trail de Bourbon et 1.752 pour la Mascareignes. Ils seront 796 pour le Zembrocal Trail.

- Quatre courses au coeur des sentiers -

La Diagonale des Fous s'élancera de son traditionnel site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre le jeudi 19 octobre. La première vague partira à 21 heures.

Le non moins exigeant Trail de Bourbon sera lui sur un format de 109 kilomètres et 7.260 mètres de dénivelé. Il s'élancera de Cilaos à 20 heures.

La rapide Mascareignes va se courir sur 71 kilomètres et 4.000 mètres de dénivelé. Il va débuter du village d'Hell-Bourg à Salazie à 1 heure.

Et pour terminer, le trail Zembrocal Trail verra les sportifs se relayer sur 147 kilomètres et 7.99 mètres de dénivelé.

Le Zembrocal Trail est la 4e des courses du Grand Raid de La Réunion. Premier relai entre le stade Raphaël Babet à Saint-Joseph et le parking du Nez de Boeuf. Il partira à 17 heures.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com