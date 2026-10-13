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Incendie à Saint-Pierre : 16 hectares brûlés malgré une cinquantaine de largages depuis le Dash et un hélicoptère

  • Publié le 13 octobre 2026 à 18:57
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 12:20
Dash bombardier d'eau

Ce mardi 13 octobre 2026, un nouvel incendie a éclaté dans le secteur du chemin Dassy à Saint-Pierre. Encore une fois, le Dash bombardier d'eau est intervenu et a effectué 10 largages, 43 largages supplémentaires ont été faits par un hélicoptère. Au total, 16 hectares sont partis en fumée, les pompiers assurent une surveillance de cet incendie cette nuit. Pour le moment, il n'y a plus de fumerolles, indique le Sdis 974. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lire aussi - Incendie à Saint-Pierre : le Dash effectue 8 largages, 18 hectares de cannes brûlés, deux abris et un tracteur détruits par les flammes

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Pierre, Zoom, Codis

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2 Commentaires
Maxwell
Maxwell
4 heures

Une cinquantaine de largages ?
MDR !

Répondre
DE FOIARD
DE FOIARD
14 heures

50 lagages !

Répondre