Saint-Pierre : lancement du projet Pol'Sud à Pierrefonds

Un projet de 22.000 mètres carré, Pol'Sud, réunissant loisirs, commerces et services vient d'être lancé dans le sud de l'île comme le détaille un communiqué de presse. David Lorion, maire de Saint-Pierre et président de la Civis, posé symboliquement la première pierre de ce projet ce mercredi 7 octobre 2026 à Pierrefonds. (Photo DR)

Projet porté par la SAS Pôle Sud et réalisé par Ocidim, Pol’Sud, dont l'ouverture est prévue début 2029, a pour ambition de devenir le nouveau pôle d'attractivité dans le sud, aussi bien pour ses habitants que ceux des autres communes de la Réunion. En réunissant une grande variété d’offres et de services sur un même lieu, le projet devrait en effet attirer une clientèle diverse tout en contribuant au développement économique de toute la région.

« Pol'Sud sera le lieu de référence du Sud pour s’amuser, jouer, faire du sport, flâner, faire du shopping, bien manger, mais aussi travailler grâce à l'espace tertiaire. Le tout, dans un espace ultra-moderne, confortable, vert, accessible à tous et aménagé pour s’inscrire pleinement dans le territoire », a souligné Laurent Garnier durant la cérémonie.

Cette ambition est partagée par les investisseurs du projet. « Aujourd’hui, en prenant part à Pol’Sud, nous exprimons une conviction simple : nous avons confiance en notre territoire. La Réunion est, et restera, une région dynamique », souligne Xavier How Choong un des investisseurs du projet.

- Un projet pertinent pour le Sud selon David Lorion -

Outre les commerces et autres services disponibles, Pol’Sud sera doté d’un parc paysager et de jardins tropicaux, à l’image des grands espaces verts qui font la beauté et la réputation du sud sauvage.

Le centre sera divisé en plusieurs espaces dédiés, avec notamment une zone de 13 000 mètres carrés consacrée aux loisirs. Bowling, karting, jeux d’arcade, escape game, action game, quiz room, trampoline, parcours ninja, espaces dédiés aux enfants, padel, futsal, escalade… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, une philosophie déclinée sur l’ensemble de ce centre.

Le Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS, David Lorion, n'a pas manqué de saluer la pertinence de ce projet pour le sud de l'île, une région souvent restée en marge des grands développements à la Réunion :

"L'ambition affichée est grande, faire de cet espace une nouvelle destination incontournable de La Réunion. Cette ambition est à la hauteur de ce que mérite Saint-Pierre et la région Sud, un territoire dynamique, jeune, créatif, qui attend des équipements à la mesure de ses habitants."

- Une situation centrale et stratégique -

Pour Adrik Alibay, également un des investisseurs du projet, cet engagement se traduit par des retombées concrètes : « Des emplois pendant le chantier, des emplois demain dans les activités et les enseignes qui s’installeront, et des opportunités pour les entrepreneurs réunionnais. Investir localement, c’est faire le pari de notre territoire et de ses talents. »

Pol’Sud bénéficiera d’un emplacement idéal à Pierrefonds. Juxtaposé au Ciné Grand Sud, le centre se situera à proximité de la nationale RN1 et du pôle d’échange de la ZAC Roland Hoareau, ce qui en facilitera l’accès. Une situation centrale et stratégique également pour les espaces bureaux et les services, non loin de nombreuses zones résidentielles.

« Pol’Sud a vocation à enrichir le quotidien de nombreux Réunionnais, bien au-delà du Sud de l’île. Nous sommes ravis et très fiers de contribuer au développement de cette région magnifique, et surtout d’apporter une offre nouvelle pour améliorer la qualité de vie locale. C’est là toute notre ambition », conclut Laurent Garnier, directeur général d’Ocidim.

