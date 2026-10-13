Carburants : pas de libération de stocks stratégiques de gazole pour La Réunion

"Il n'y aura pas de libération d'une fraction des stocks stratégiques de carburants pour La Réunion". C'est la réponse qu'a donné la préfecture à Imaz Press ce mardi 13 octobre en début d'après-midi. Nous avions interrogé l'administration préfectorale vendredi dernier, après l'annonce par le Premier ministre de sortir des réserves stratégiques de la France, 10 millions de barils de gazole. L'objectif étant de faire baisser les prix dès le 1er novembre dans l'Hexagone. À ce stade, rien ne dit que les prix baisseront également à La Réunion (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La préfecture indique à Imaz Press que "les annonces du chef du gouvernement sur la libération d’une fraction des stocks stratégiques de carburants ne concernent pas La Réunion".

L'administration préfectorale donne trois raisons pour cette non libération.

"Notre territoire n’est pas interconnecté aux stocks stratégiques nationaux", indique tout d'abord la préfecture.

"Notre propre stock stratégique a vocation à être mobilisé pour répondre à une situation de pénurie, au regard de l’isolement géographique de l’île", poursuit l'administration préfectorale.

Enfin, dit la préfecture, "les prix du carburant à La Réunion sont régulés, la mobilisation de nos stocks stratégiques n’aurait donc aucun impact sur le prix des carburants".

À ce stade, la préfecture n'a donné encore aucune indication sur une éventuelle évolution des prix à la pompe au 1er novembre 2026.

- 10 euros d'économie à chaque plein pour les Français de l'Hexagone -

Lors de son annonce lundi, Sébastien Lecornu a promis aux Français de l'Hexagone, une économie d'environ "10 euros à chaque plein" de carburant grâce aux recours aux stocks stratégique dès le 1er novembre.

Le Premier ministre a également annoncé vouloir jouer la transparence et assuré qu'il publiera toutes les semaines les profits des distributeurs et la baisse des coûts conséquente au déstockage.

Il n'a pas précisé si cette volonté affichée de transparence s'appliquera aussi à La Réunion.

Toutefois, dans une vidéo publiée ce lundi 12 octobre, Sébastien Lecornu a indiqué : "la Corse et les Outre-mer, où l'approvisionnement est différent, bénéficieront de dispositifs adaptés".

Le chef du gouvernement n'a pas non plus donné plus d'indications sur ces adaptations.

Interrogée par Imaz Press sur ce point mardi matin, la préfecture n'a pas encore donné suite à nos interrogations.

Pour rappel au 1er octobre 2026, le prix du sans-plomb a grimpé pour atteindre 2 euros le litre et le gazole à 1,80 euro le litre. Le prix de la bouteille de gaz est resté stable à 18 euros, uniquement grâce à l'aide allouée par la Région Réunion.

Lire aussi - Déstockage de gazole : TotalEnergies s’engage à baisser les prix de 8 à 12 centimes pour les particuliers

www.imazpress.com/[email protected]