Une personne porteuse de handicap ne peut embarquer sur un vol Air Mauritius : une famille privée de réveillon à Maurice

(Actualisé) Le mercredi 31 décembre 2025, une famille de quatre personnes originaire de Saint-Pierre - dont une femme lourdement handicapée - se voit refuser l'embarquement à bord d'un vol pour Maurice. Selon le fils de la famille, le fauteuil roulant de sa sœur pourrait être la cause de ce refus. Le Saint-Pierrois avait pourtant échangé par mail avec Air Mauritius afin d'expliquer la situation. Contactée, la compagnie mauricienne regrette cet événement mais explique avoir respecté les normes de sûreté. La famille sera entièrement dédommagée (Photo : sly/www.imazpress.com)
Billets pour Maurice réservés depuis le mois d'août, c'est seulement le jour du réveillon – alors que la famille s'apprête à célébrer le Nouvel An à Maurice – que la compagnie refuse l'embarquement de la femme porteuse de handicap, dont le fauteuil est équipé d'une coquille.
- Refusés à l'embarquement, ils déplorent "une expérience humiliante" -
"Ma sœur, handicapée moteur, a subi un refus d'embarquement sans motif légitime et sans aucune explication", dénonce-t-il.
"Nous sommes arrivés à l'aéroport Roland-Garros à 9h30 le 31 décembre 2025, et l'on nous a annoncé à 12h30 que le commandant avait refusé d'embarquer ma sœur", peste le Saint-Pierrois. Il précise : "on nous a même proposé de laisser ma sœur et de nous faire embarquer".
"Une expérience vraiment humiliante", explique à Imaz Press, le frère de la femme tétraplégique.
"Les passagers avaient rempli toutes les conditions requises en matière de prise en charge des passagers à mobilité réduite", lance Pascal Boutet, président de l'association Tropic Guest House au Tampon qui accompagne des Réunionnais en situation de handicap.
"Cette décision unilatérale soit disant du commandant de bord contrevient à toutes les règles de sécurité et d'accessibilité en vigueur et entache gravement la réputation, le professionnalisme et l'image d'Air Mauritius", poursuit-il.
Outre le refus d'embarquer sa sœur, ce que déplore le Saint-Pierrois c'est "qu'ils auraient dû dès le départ nous dire qu'ils ne pouvaient pas la prendre en charge et dans ce cas nous n'aurions pas pris les billets et réservé l'hébergement à Maurice". "Je suis en colère, on nous a traité comme des chiens", lance-t-il.
- L'assistance pour le vol pourtant accordée par la compagnie aérienne -
Une situation que ne comprend pas cet homme. "C'est blessant de vivre cela la veille du jour de l'an, d'autant que nous avions expliqué la situation à Air Mauritius et nous avions obtenu par mail la confirmation de l'assistance", dit-il.
Dans l'échange de mail qu'a pu consulter Imaz Press, le fils de la famille précise que sa sœur, Evelyne, "ne se déplace qu'en fauteuil roulant, même à bord de l'appareil".
Ce à quoi la compagnie répond que "les passagers tétraplégiques ne nécessitent pas de remplir le formulaire médical de la compagnie aérienne". Que "l'assistance WCHC (le passager a besoin d’assistance (au départ et à l’arrivée) à l’aéroport et pour s’installer/se lever du siège dans l'avion) a été réservée comme demandé".
La compagnie demandant lors de la réservation, s'il s'agit d'un fauteuil électrique ou manuel.
- Air Mauritius évoque un respect des normes de sécurité -
Contactée, la compagnie Air Mauritius a expliqué à Imaz Press que, le "15 août, le passager nous a interpellé pour évoquer le besoin d'une chaise roulante". "Le 24 août, une remarque est ajoutée au dossier, où il est fait notion de la tétraplégie de la passagère."
Toutefois, "il n'a jamais été fait notion d'une coquille dans le fauteuil", précise la compagnie.
Air Mauritius poursuit : "le 31 décembre, l'agent d'escale a été informé de la présence d'une coquille dans le fauteuil d'Evelyne. Pour l'embarquement avec cet appareil, il fallait l'avis du commandant de bord. Après vérification du manuel d'opération, il a décrété que la passagère ne pouvait embarquer, la coquille n'étant pas homologuée par le code Iata qui régit la réglementation internationale".
Aujourd'hui, de nombreux appareils médicaux (fauteuil, coquille, appareils pour l'apnée du sommeil) et même cosy pour bébé doivent respecter la réglementation. La compagnie mauricienne invite chaque passager à préciser dès la réservation s'il y a des spécificités.
La direction dit "comprendre l'inconvénient que cela a été pour cette famille. Mais nous sommes obligés de nous conformer à la réglementation pour la sûreté et la sécurité à bord".
La compagnie aérienne s'engage au remboursement intégral des billets de toute la famille.
ma.m/www.imazpress.com/[email protected]
Je suis moi meme mauricien mais je ne voyage jamais sur air mauritius le service est deplorable je prefere voyager sur d'autres compagnie. Retenez la lec,on monsieur et desolé pour vote famille.
Honteux et dèsolant pour une famille qui à effectuer les demarches et ne voulait que voyager comme toute personne lambda . Terminer une année comme sa alors que tout avait ètait prèvu . Ont à l'impression que 2025 c'est encore comme 1930. Pourtant ontbprone l inclusion des personnes à mobilitè reduite. Quand ont regarde les normes et les trottoirs il y a déjà un decalage grandiose. En 2025 voir des gens en fauteuil roulant devoir avoir un gilets jaune et circuler sur la route car les trottoirs même d'une grandeur raisonnable non aucun accès ou de sorti adéquats pour ces gens ont est en plein ridicule. Argent public jeter par les fenetres au detriments de ces personnes qui voudrais juste vivre comme tous , sortir, prendre l'air , faire leur petites comissions ou juste se poser dans des patisserie ou autres. Dependant malgré eux. Des normes et des lois non executès.
Triste histoire. pour autant si la compagnie n'est pas informée que le passager voyage avec sa coquille elle ne pouvait pas donner les caractéristiques imposées pour effectuer le voyage dans de bonnes conditions. Il en est de même pour les corsets. Si la coquille est trop large pour un siège, ça ne passe pas.
A l'enregistrement du fauteuil roulant, l'agent aurait dû s'en apercevoir ou du moins s'informer de la possibilité d'embarquer avec la coquille.
Le règlement européen prévoit le refus d'embarquement pour une question de sécurité.
A titre d'exemple une autre compagnie demande de remplir un formulaire: https://img.static-af.com/m/7bde03711c0587cf/original/Saphir-Assistance-request-form-body-brace-or-brace-seat-FR.pdf
Le problème c est qu il y a du avoir une incompréhension : c est une chose de dire que la personne est handicapée mais il y à plusieurs types de handicaps et la, la dame est lourdement handicapée. En cas d évacuation comment ça se passe? Ca doit être anticipé. Peut être que la famille aurait dû préciser au départ. En tout cas c est vraiment regrettable. Pauvre personne qui nbb ne avait pas besoin d être stigmatisée comme ça…
Je comprends fort bien le pilote qui doit absolument respecter la réglementation sécuritaire. Dans l'aérien on n'improvise pas surtout avec la sécurité.
Air Mauritius est la honte des compagnies aériennes, gérée par des incapables. En plus des prix exorbitants, régulièrement des vols sont annulés à la dernière minute sans explications. un service déplorable à bord. Il faut boycotter cette Cie
Je tiens à préciser que la passagère handicapée concernée a déjà voyagé plusieurs fois en avion dans exactement les mêmes conditions à Maurice et en Europe. Il avait suffi que le service d'assistance de l'aéroport la transporte jusqu'à l'avion dans l'un de ses fauteuils roulant de transfert et que son propre fauteuil pliable et sa coquille (détachable facilement du fauteuil) soient envoyés en soute. Toutes les compagnies du monde procèdent ainsi. Il est incompréhensible qu'un commandant de bord et un responsable d'enregistrement à La Réunion ne respectent cette procédure d'accessibilité et de sécurité conforme à la règlementation IATA. Ce refus d'embarquement pourrait constituer une faute lourde avec un énorme préjudice pour la passagère et sa famille, ainsi que pour tout autre client éventuel d'Air Mauritius dans la même situation.
Pascal Boutet