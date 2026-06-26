[Photos] Saint-Denis : l'association IRSAM, qui accompagne des personnes en situation de handicap, fête ses 70 ans de présence à La Réunion

Le mercredi 24 juin 2026, l’Association IRSAM, qui accompagne des personnes en situation de handicap a célébré ses 70 ans de présence à La Réunion lors d’une journée organisée au MOCA à Saint-Denis. Plus de 500 personnes se sont rassemblées dans une ambiance à la fois festive et engagée autour de la question de l’autodétermination. La Ressource, était par exemple le premier établissement pour déficients visuels et auditifs à La Réunion en 1956. L’Association compte aujourd’hui plus de 3000 personnes accompagnées et 450 salariés au sein d’établissements présents sur toute l’île.

Les festivités ont débuté par une performance de Maloya intitulée "Quand la voix choisit ses mots", interprétée par les enfants accompagnés par IRSAM La Ressource, suivie par l’ouverture officielle, marquée par les interventions institutionnelles.



La projection d’un film retraçant les 70 ans de l’Association IRSAM à La Réunion a permis de mettre en lumière l’évolution des pratiques d’accompagnement ainsi que le travail quotidien des professionnels aux côtés des personnes accompagnées, de leurs familles et de leurs aidants, tout en revenant sur les grandes étapes de l’histoire de l’association.

La journée s’est poursuivie autour de créations collectives, restitutions de projets participatifs, jeux collaboratifs, projections, expositions, tables rondes, conférences et d’ateliers immersifs.

Ces ateliers ont non seulement permis aux participants d’expérimenter concrètement les notions d’autonomie et d’inclusion mais aussi de montrer différentes approches de l’accompagnement : parcours sensoriels, espaces dédiés à la petite enfance, outils favorisant l’autonomie et le pouvoir d’agir, ateliers de percussion, parcours auditifs ou encore découverte des dispositifs d’insertion et de formation portés par les établissements IRSAM.

- 70 ans d’histoires et de parcours -

Plusieurs expositions et supports immersifs ont ainsi complété le parcours des visiteurs, parmi lesquelles "Regards singuliers", "Être auteur & acteur de soi : regards, voix et identités" et "Mémoire en images – 70 ans d’histoires et de parcours". À travers la photographie, les témoignages et les archives, elles ont offert un regard sensible sur le travail mené par les équipes, tout en illustrant la diversité des parcours accompagnés et des professionnels mobilisés.

La journée s’est conclue par un temps de restitution, offrant un regard croisé et sensible sur les expériences vécues lors des différents ateliers. Les échanges ont permis de mettre en lumière les réflexions, les apprentissages et les ressentis partagés par les participants tout au long de l’événement avec notamment les témoignages de :

L’œuvre IRSAM est née en 1858 du Père Louis-Toussaint Dassy soucieux des enfants porteurs de handicaps sensoriels. Il crée alors la Congrégation Religieuse des Sœurs de Marie Immaculée et aux côtés de Sœur Marie Bouffier fonde le premier établissement pour jeunes aveugles à Marseille.

En 1923, l’Association IRSAM régie par la loi du 1er juillet 1901 se crée et elle est reconnue d’utilité publique en 1931. En 1956, à la demande des pouvoirs publics, l’association crée le premier centre pour jeunes en situation de handicaps sensoriels à La Réunion.