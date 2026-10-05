Cyclisme : le Réunionnais Lorenzo Manzin a décidé de mettre un terme à sa carrière

Après plusieurs années en tant qu professionnel, le Réunionnais Lorenzo Manzin a décidé de tourner la page et de prendre sa retraite sportive (Photo : DR)

Selon le site Direct Vélo, ce dimanche 3 octobre, le cycliste Lorenzo Manzin, a eu le droit à la haie d’honneur du reste du peloton avant le départ du Tour de Vendée.

L'épreuve vendéenne restera sa dernière course. Le sportif disputait en 2026 sa douzième saison chez les pros.

Le Réunionnais a connu trois équipes dans l'élite : la FDJ (2015-2017), Vital Concept (2018-2019) puis TotalEnergies (2020-2026). Chez les Amateurs, il avait passé deux saisons à l'UC Nantes Atlantique.

Cette année, il s'est classé 2e d'étape au Tour de Mentougou (2.2), en Chine, mais également 3e de la dernière étape du Tour de la Provence (2.1), 5e de la première étape de l'AlUla Tour (2.Pro), en Arabie Saoudite, 7e d'étape à l'Arctic Race (2.Pro), en Norvège, ou encore 9e d'étape au TPC en Nouvelle-Aquitaine.

Lire aussi - Cyclisme professionnel : Lorrenzo Manzin se ressource dans son île et repart au combat

www.imazpress.com/[email protected]