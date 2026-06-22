[Vidéo] Mondial 2026 : les Bleus face aux Lions de Mésopotamie, une équipe irakienne à ne pas sous-estimer

(Actualisé) Dans la nuit de ce lundi 22 au mardi 23 juin 2026 à 1 heure (heure Réunion), les Bleus de Didier Deschamps vont affronter l'équipe d'Irak pour leur deuxième match du Mondial de football. C'est au stade de Philadelphie aux États-Unis que la rencontre aura lieu. Les Français partent largement favoris et pourraient déjà sceller leur qualification pour les 16es de finale mais personne ne veut sous-estimer les Lions de la Mésopotamie.

Après plusieurs jours à Boston, les Bleus se sont envolés samedi soir pour Philadelphie où se déroulera leur deuxième match de Coupe du monde.

- Notre pronostiqueur Mishko voit l'Irak gagner

Mishko, le pronostiqueur officiel d'Imaz Press, a tranché : selon lui, mais après tout de même une longue hésitation, la victoire ira aux Lions de Mésopotamie. Regardez.

Erreur de parcours pour les Bleus, surprise de l'équipe irakienne ou alors est-ce le retour de week-end qui aura faussé le pronostic de Mishko ?

Résultat après le match de ce soir. Vous, qui voyez-vous gagner ?

- L'Irak, une équipe à ne pas sous-estimer -

Après avoir battu le Sénégal (3-1), les Bleus vont affronter l’Irak (57e au classement Fifa).

Si tous les signaux sont au vert pour les Bleus, qui seraient officiellement qualifiés pour la suite de la compétition en cas de victoire, Didier Deschamps a averti ses joueurs sur leur prochain adversaire.

"L’Irak, ça vous dit quelque chose ? Ne considérez pas dans votre tête que c’est une petite équipe parce que ce n’est pas le cas, je peux vous l’assurer", a indiqué le sélectionneur à ses joueurs.

"Aucun d’entre vous ne doit penser que ça va être facile parce qu’on est l’équipe de France. On peut se dire, tôt ou tard, on va faire la différence. Eh bien ces grosses équipes, elles ne l’ont pas fait, la différence. Je ne veux pas que ça nous arrive.", en référence aux Espagnols ou aux Portugais, respectivement tenus en échec par le Cap-Vert (0-0) et la RD Congo (1-1).

Le discours du coach avant d'aller sur le terrain d'entraînement ! 🗣️ " pic.twitter.com/u72ppXtXRW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2026

Les Lions de la Mésopotamie participent au deuxième Mondial de leur histoire, le premier depuis 1986.

- La France, deuxième du groupe I -

Les joueurs de Didier Deschamps pointent actuellement à la deuxième place avec 3 points et un goal-average de +2, derrière la Norvège (3 points, +3) qui s'est imposée 4-1 face à l'Irak.

Désormais, la balle est dans le camp des Bleus.

- Une 100ème apparition sous le maillot des Bleus pour Mbappé -

Kylian Mbappé ne manquera pour rien au monde ce deuxième acte. L'attaquant du Real Madrid, qui est devenu mardi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 réalisations, peut encore un peu plus entrer dans la légende en atteignant le cap des 100 apparitions sous le maillot bleu.

S'il arrive à agrémenter son total de deux autres buts, il égalera le record de Miroslav Klose et de Lionel Messi en Coupe du monde (16).

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]