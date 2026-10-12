[Vidéos] Grand Raid : les joëlettes, une traversée solidaire pour faire rêver les "autrement capables"

Lors du Grand Raid, il y a bien une course qui fait frissonner et suscite énormément d'émotions, celle des Joëlettes. Chaque année, ils sont plusieurs à permettre à des personnes porteuses de handicap d'arpenter les sentiers, grâce aux fauteuils roulants tout-terrain. Parmi eux, Héléna et son père participent cette année avec l'association Réunion Aventures Joëlettes (RAJ). Une association mise à l'honneur grâce à un documentaire tourné lors de la course (Photos d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une course dédiée avec des dizaines de "portés" - enfants et adultes autrement capables - et de coureurs-porteurs solidaires sur un parcours exigeant de 95 kilomètres et 5.000 mètres de dénivelé positif sur les sentiers techniques de l'île (notamment à travers Mafate et jusqu'à l'arrivée au stade de La Redoute).

- Le Grand avec les joëlettes, une aventure partagée entre père et fille -

Parmi les porteurs cette année, Héléna Bréant, 18 ans. Elle participe au Grand Raid en tant que porteuse de joëlettes avec l'association RAJ.

Elle explique : "au départ, j'accompagnais simplement l'association lors de certaines randonnées. Puis juste après le Grand Raid 2024, j'ai découvert l'aventure d'une autre manière".

"J'ai vu dans les yeux des personnes portées et des porteurs toute la magie de cette expérience, mais surtout l’émotion qui se dégageait lors de leur arrivée. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu envie de me lancer à mon tour et de devenir porteuse."

"Au-delà du défi sportif, cette aventure a une dimension très particulière", confie Héléna Bréant. "C'est mon papa qui m'a fait découvrir l'association et c'est avec lui que je vais relever ce défi. Nous ne portons pas forcément en binôme ensemble, mais le fait de vivre cette expérience tous les deux, de partager les mêmes sentiers, les mêmes efforts et les mêmes émotions reste un moment privilégié et précieux. C’est quelque chose que je suis très heureuse de pouvoir vivre avec lui."

Selon la jeune femme, "il est important de mettre en lumière cette belle aventure humaine, l'association, les bénévoles et les personnes en situation de handicap que nous accompagnons".

"C’est une aventure où chacun apporte quelque chose, quel que soit son rôle. On avance ensemble, on s’entraide et on se soutient dans les moments plus difficiles", rapporte Héléna Bréant.

" Chez RAJ, nous avons d’ailleurs une devise qui représente parfaitement cet état d’esprit : "Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin"", ajoute-t-elle.

- Un entraînement dans les sentiers de La Réunion -

Mais avant de s'élancer sur les sentiers de La Réunion, bénévoles et "autrement capables" s'entraînent.

"Tout au long de l’année, nous parcourons régulièrement les sentiers de La Réunion avec nos joëlettes et les personnes que nous accompagnons. Cela nous permet de nous habituer progressivement aux différents terrains, aux longues distances et au dénivelé", explique Héléna Bréant.

À l’approche du Grand Raid, "nous adaptons davantage nos entraînements en parcourant notamment des sentiers qui feront partie du parcours. C’est important pour nous de nous préparer aux conditions que nous allons rencontrer, d’autant plus que certaines portions seront réalisées de nuit".

Au-delà de la préparation physique, ces entraînements permettent aussi de renforcer la cohésion du groupe et d’apprendre à fonctionner ensemble, car sur une telle aventure, chacun compte.

- Un ancien champion du monde handisport porté par plusieurs bénévoles -

Cette année, ces coureurs aux grands cœurs et les "autrement capables" feront l'objet d'un documentaire mené par Antoine Brousset, "Les Porteurs de rêves".

L'idée du projet est venue de la fille de Bernard Buch-Fortin, 66 ans, ancien champion du monde handisport, atteint d'une maladie dégénérative. Sa fille Céline, installée à La Réunion et porteuse de joëlette, décide de lui offrir ce que son corps ne lui permet plus seul, "prendre part à la Diagonale des Fous", explique Antoine Brousset.

"Quand Céline m'a contacté pour me parler de son père, j'ai immédiatement senti qu'il y avait derrière cette aventure quelque chose de plus grand qu'une simple course", dit-il.

Pour Bernard Buch-Fortin, "ça va être un énorme moment de partage, de solidarité que je suis content de partager avec Céline". "Je vais vivre des émotions, des encouragements", confie-t-il. Écoutez.

Ce documentaire ne raconte pas seulement comment Bernard va traverser La Réunion. "Il raconte comment une aventure devient possible lorsque suffisamment de personnes refusent d'abandonner un rêve", poursuit le réalisateur. Écoutez.

- Les joëlettes au coeur du documentaire "Les porteurs de rêves" -

Outre Bernard Buch-Fortin, le réalisateur a souhaité mettre en lumière Patrick Lefèvre, fondateur de Réunion Aventures Joëlettes. "Lorsque son fils Julien, en situation de handicap, rêve de montagne, Patrick refuse de considérer ce rêve comme impossible. De cette conviction est née une association qui a changé la vie de centaines de personnes", explique-t-il. La Diagonale 2026 marquera sa dernière année à la présidence.

"Enseignants, artisans, sportifs, retraités. Rien ne les oblige à être là. Pourtant chaque année, ils donnent de leur temps et de leur corps pour permettre à d'autres de vivre des aventures inaccessibles", dit encore Antoine Brousset.

Parmi eux, Jonathan, bénévole. "On s'entraîne au portage une fois par mois et on fait des courses quand on peut, avec la joëlette, comme des traileurs normaux.". Il ajoute, "à toutes les personnes porteuses de handicap, il n'y a pas de limites". Écoutez.

"La Diagonale des Fous c'est bien mais les joëlettes, c'est tout l'année. Cette course, c'est juste la cerise sur le gâteau", ajoutent Helena et Johann. Écoutez.

À une époque où la performance individuelle occupe souvent toute la place, cette histoire raconte l'inverse. Elle parle de femmes et d'hommes qui choisissent de mettre leur énergie au service du rêve d'un autre.

Pour ce projet, Antoine Brousset est accompagné de Dimitri Rault, cadreur et d'une équipe logistique.

Le documentaire "Les Porteurs de rêves" montre comment l’engagement de chacun permet de rendre possible ce qui semblait inaccessible".

Vous pouvez suivre leur aventure ici.

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