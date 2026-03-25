Les lutteuses réunionnaises enflamment les championnats de France avec deux titres et plusieurs médailles

Deux titres, deux médailles d’argent et une médaille de bronze. Du 21 au 22 mars 2026 à Mulhouse, la sélection féminine réunionnaise s’est imposée avec la manière aux championnats de France féminin. Elles étaient redoutées par leurs adversaires… et à raison. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité de lutte de La Réunion (Photos : Comité de lutte de La Réunion).

Après une année 2025 déjà riche en médailles nationales, les lutteuses locales se préparent depuis des mois dans le but de briller en championnat national. Des camps d’entraînement en métropole et à l’étranger (Suède) ont permis une préparation optimale à l’approche de ce championnat.

Nos deux championnes de France, Shana Mussard (-50 kg, U15) et Kassie Fontaine (-54 kg, U15), étaient attendues au tournant, pressenties pour le titre. Dans le viseur des autres entraîneurs et lutteuses elles ont assumé leurs statuts de têtes de liste en alliant détermination, concentration et la vista qui fait les champions. Toutes les deux en -50 kg l’année dernière, classées respectivement 3 ème et 2 ème après avoir perdu contre la championne de leur catégorie, les représentantes du LCSJ comptaient bien sûr l’or cette année.

La capitaine de cette belle équipe, Tania Maanfou, remporte, comme l’année dernière, une médaille d’argent en U20 -57 kg. Arrivée en bonne forme sur la compétition, Tania se fait un peu plus sa place au niveau national.

Chez les U17, Léna Dijoux obtient elle aussi la même couleur que l’année précédente, une médaille d’argent bien méritée.

En U15, Nessie Thiancourt s’est vite relevée de sa défaite lors de son premier match pour aller chercher une troisième place remportée avec le cœur.

L’architecte de cette réussite collective, l’entraineur du Lutte Club Saint-Joseph et coach du groupe régional féminin d’accession vers le haut niveau, Samuel Dijoux a su mener cette équipe vers la réussite en misant sur : la maîtrise des points forts, une nouvelle méthode de conditionnement physique et une direction tactique basée sur le travail de mains et le déplacement.

Suite à leurs titres, Shana et Kassie sont actuellement dans l’attente de l’annonce de la sélection nationale aux championnats d’Europe, tous les arguments plaident en leur faveur.

Sur la totalité des médaillées, toutes sont issues et formées au Lutte Club Saint-Joseph.

À noter que nos arbitres nationaux Mehdi Lebon et Jonah Sevamy Taillamin ont officié lors de cette compétition.

Le week-end prochain la majorité des filles se retrouvera l’open de Tallinn en Estonie pour la plus grande compétition d’Europe chez les jeunes.