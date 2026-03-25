Carburants : le sans-plomb va approcher 2 euros le litre, légère augmentation attendue pour la bombonne de gaz

12:03 Pour le député Perceval Gaillard, "les sociétés pétrolières doivent mettre la main à la poche" Dans un courrier adressé au Ministre de l'économie, Roland Lescure, le député Perceval Gaillard interpelle le gouvernement sur l'augmentation attendue du carburant à La Réunion. Il demande au gouvernement d'inclure les profits "inouis et scandaleux" faits par les sociétés pétrolières à La Réunion dans la méthode de calcul du prix mensuel à la pompe. Selon lui "les multinationales du pétrole doivent participer à l'effort collectif afin que ça ne soit pas uniquement les Réunionnais et les Réunionnaises qui payent l'addition." Lire son courrier ici.

12:01 La vente par bidon limitée à 20 litres par achat, les consommateurs peuvent continuer à faire leur plein L'annonce de la préfecture semble avoir porté à confusion certains consommateurs : c'est bien la vente par bidon qui est limitée à 20 litres par achat, et non le plein d'essence. Dans un arrêté publié en date de ce mercredi 25 mars 2026 la préfecture annonce une restriction "de la vente de carburants routiers sous récipients transportables" à compter de 12 heures, et jusqu'au 31 mars 2026 à minuit. Cela ne concerne pas les pleins de voiture, mais l'achat par bidon. Les consommateurs peuvent donc continuer de faire le plein comme à leur habitude, mais devront limiter leur achat de carburant "à emporter" à 20 litres

11:59 Le préfet a voulu faire preuve de transparence Parce cette conférence, "ce qui m'anime, c'est de faire preuve vis-à-vis des Réunionnais qui seront confrontés à une très forte hausse des prix des carburants pour leur permettre de prendre conscience du fait que le conflit mondial a des répercussions". Écoutez.

11:34 Pas de risque de pénurie pour La Réunion En lien avec les importateurs, la préfecture tient à apporter un message clair et rassurant : il n’existe à ce stade aucun risque de pénurie de carburants à La Réunion. Les approvisionnements sont assurés de manière continue et sécurisée grâce à un contrat annuel de fourniture en carburant passé par les pétroliers avant le déclenchement de la crise et garantissant l’approvisionnement au cours du marché. Les flux logistiques permettent donc de répondre aux besoins courants du territoire. De même, il n’existe aucun risque de pénurie de gaz. L’approvisionnement du territoire est garanti par un autre contrat annuel, signé avec un fournisseur basé aux États-Unis. Dans ce contexte, le préfet appelle à la responsabilité collective de la population pour éviter les phénomènes de sur-stockage, susceptibles à eux seuls de désorganiser les circuits d’approvisionnement et de générer des tensions artificielles dans la distribution.

11:31 La SRPP confirme que l'approvisionnement continue Interrogée, la Société réunionnaise de produits pétroliers indique que "notre approvisionnement continue comme convenue". "À ce jour notre logistique d’approvisionnement continue comme d’habitude avec un stock de deux mois de conservation en plus des navires qui continuent à arriver."

11:25 Plusieurs dizaines de centimes d'euros pour les carburants Le préfet Patrice Latron confirme l'information que nous vous révélions hier, à savoir que les carburants augmenteront de plusieurs dizaines de centimes d'euros. Toutefois, questionné par la presse sur le prix qui sera affiché à la pompe le 1er avril, le préfet a dit ne pas vouloir donner le prix de suite. Le préfet assure que "cette hausse importante intervient après plusieurs mois consécutifs de baisse des prix des carburants à La Réunion", pourtant, au 1er mars, les prix du sans-plomb et du gazole enregistraient une hausse de 3 centimes par litre chacun. La préfecture communiquera le niveau définitif de la hausse au plus tard à J-2, soit le lundi 30 mars. Écoutez. "Il y a une demande d'augmentation des marges des importateurs depuis des mois, que j’ai refusé et ce n’est pas maintenant que je vais accepter", dit le préfet. Un prix avoisinant les deux euros avait déjà été constaté en 2022 lors de la crise en Ukraine. Une augmentation sur le gaz est aussi à craindre mais "elle sera plus limitée". Dans un communiqué publié ce mardi, Christophe Estève, référent de Place Publique à La Réunion, craignait "une hausse inévitable du coût du gaz, y compris celui des bouteilles utilisées quotidiennement par les Réunionnais pour cuisiner". Lire aussi - Carburants : une forte augmentation des prix à la pompe envisagée dès le 1er avril à cause de la guerre au Moyen-Orient

11:24 Pas de rupture d'approvisionnement des carburants Mais il le précise, "il n'y aura pas de rupture d’approvisionnement". La SRPP devrait d'ailleurs augmenter les rotations des camions de livraisons. "J’ai conscience que les Réunionnais vont aller faire leur plein. Il va y avoir une pression accrue et une pression locale sur les pompes, c'est normal et assumé." Il poursuit : "si je prends la parole c’est pour permettre aux Réunionnais de faire un dernier plein. Il n’y a pas de profiteurs de crises, les marges ne vont pas changer. C’est moi qui administre les prix." "Nous rentrons dans des temps difficiles. Je lance un appel à la solidarité. Plus que jamais il est nécessaire de se demander si on continue à rouler seul en voiture ou si on partage les frais et les transports." Écoutez.

11:16 Les Réunionnais vont connaître une augmentation des prix du carburant À La Réunion, les prix des carburants sont administrés pour éviter les abus. "Nous avons été protégés depuis le 1er mars. Les livraisons en cours m'obligent à augmenter considérablement les prix", dit le préfet. "Comme l'ensemble des Français (de l'Hexagone), avec un petit peu de retard, les Réunionnais vont connaître une augmentation des prix", assure-t-il. Écoutez.

11:07 "Nous allons avoir une hausse importante que La Réunion n’a pas connu depuis très longtemps", annonce le préfet Peu après 11 heures, c'est casquette aux couleurs de la préfecture sur la tête que le préfet Patrice Latron salue les équipes de la SRPP et la presse.



"Pourquoi sommes-nous là ? On est là pour parler du prix du carburant. Nous allons avoir une hausse importante que La Réunion n’a pas connu depuis très longtemps", annonce le préfet. "Nous sommes dans un contexte international qui est très instable suite au conflit en Iran et au Moyen-Orient et aux perturbations du trafic qu'il y a dans le détroit d'Ormuz", poursuit le représentant de l'État. L'ensemble des chaînes de valeur énergétiques sont impactées, "même si le détroit d'Ormuz ne concerna pas La Réunion directement, l'essence venant de Singapour". Lire aussi - Conflit au Moyen-Orient : hausse des carburants, hausse des prix à la consommation… La Réunion, victime collatérale de la guerre

10:51 Les médias convoqués sur le site de la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) Les médias sont convoqués sur le site de la SRPP ce mercredi 25 mars 2026. Certains s’étonneront que l’État décide de faire une conférence de presse pour informer les Réunionnais sur le coût des carburants sur le site géré par les pétroliers. Chez les pétroliers. Du côté de la presse, nous avons l’impression d’une opération de communication. La conférence de presse, s’installe, en plein soleil, derrière les grilles de la SRPP.

10:42 La vente "sous récipient transportable" limitée à 20 litres par achat à compter de ce mercredi Dans un arrêté publié en date de ce mercredi 25 mars 2026 la préfecture annonce une restriction "de la vente de carburants routiers sous récipients transportables" à compter de 12 heures, et jusqu'au 31 mars 2026 à minuit. L'État invite les "détaillants, gérants et exploitants des stations-services, notamment celles qui disposent d'appareils automatisés permettant la distribution de carburant, prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter cette restriction". Cela en raison du "risque de tensions dans les stations-services lié à la hausse prévisible du prix des carburants". La préfecture précise : si l'approvisionnement de La Réunion en hydrocarbures est sécurisé, la disponibilité en carburant des stations-services peut, quant à elle, être temporairement perturbée en cas d'afflux massif de clients".