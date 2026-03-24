La Réunion face au risque énergétique : anticiper les conséquences d’une fermeture du détroit d’Ormuz et protéger les Réunionnais

La situation géopolitique au Moyen-Orient fait peser un risque réel sur l’approvisionnement énergétique mondial. Une éventuelle fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole et du gaz liquéfié dans le monde, aurait des conséquences immédiates et concrètes pour La Réunion. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Même si notre île n’importe pas directement son gaz depuis cette zone, les prix de l’énergie sont fixés à l’échelle mondiale. Une perturbation majeure entraînerait donc une hausse brutale du coût du gaz, y compris celui des bouteilles utilisées quotidiennement par les Réunionnais pour cuisiner.

Une hausse inévitable… mais qui peut être amortie

Dans un tel scénario, les prix pourraient augmenter fortement en quelques semaines. À La Réunion, où le gaz est importé à 100 %, cette hausse se répercuterait rapidement sur les ménages.

Nous rappelons que les prix sont réglementés par l’État. Cela signifie qu’il est possible d’en atténuer les effets dans le temps.

C’est pourquoi nous demandons dès aujourd’hui au Préfet de La Réunion :

la mise en place d’un lissage des hausses de prix du gaz, afin d’éviter un choc brutal pour les familles ;

une transparence renforcée sur la formation des prix ;

et l’étude de mesures exceptionnelles de protection du pouvoir d’achat en cas de crise énergétique majeure.

Une dépendance structurelle qui fragilise notre territoire

Cette situation met en lumière une réalité que nous dénonçons depuis plusieurs années : La Réunion reste extrêmement dépendante des hydrocarbures importés.

Cette dépendance nous expose directement :

- aux crises internationales,

- aux tensions géopolitiques,

- et à la volatilité des prix mondiaux.

Autrement dit, des décisions prises à des milliers de kilomètres peuvent impacter immédiatement le quotidien des Réunionnais.

Accélérer la transition énergétique : une urgence

Face à cette vulnérabilité, il est impératif d’accélérer la transition énergétique de notre territoire.

Cela passe par :

- le développement massif des énergies renouvelables locales,

- la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles,

- et un accompagnement des ménages vers des solutions alternatives.

La crise actuelle, comme celles qui l’ont précédée, doit servir de déclencheur.

Nous ne pouvons plus subir. Nous devons anticiper.

Protéger les Réunionnais aujourd’hui, c’est lisser les hausses.

Les protéger demain, c’est sortir durablement de cette dépendance.

Christophe Estève

Co-référent Outre-mer de Place publique