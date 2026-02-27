Consommation : les prix sont restés stables en janvier

"En janvier 2026, comme en décembre 2025, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion" indique l'Insee ce vendredi 27 février 2026. "Les prix de l’alimentation, des produits manufacturés et du tabac augmentent, ceux des services et de l’énergie se replient" détaille l'institut de la statistique. Sur un an, entre janvier 2025 et janvier 2026, les prix à la consommation sont également stables à La Réunion "alors qu’ils augmentent au niveau national (+0,3 %)" précisent les statisticiens dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,7 % en janvier après une baisse de 0,6 % en décembre. Les prix des produits frais repartent à la hausse (+5,4 %) après huit mois de baisse. Les prix des autres produits alimentaires sont stables pour le deuxième mois consécutif.

Les prix des produits manufacturés augmentent pour le troisième mois consécutif (+0,3 % après +0,3 % en décembre et +0,9 % en novembre). Les prix de l’habillement et chaussures croissent de 0,4 % alors que ceux des produits de santé sont stables. Les prix des autres produits manufacturés augmentent (+0,3 %).

En janvier, les prix des services reculent (-0,2 %) après deux mois de stabilité. Après la forte hausse de décembre, les prix des services de transports reculent de 10,3 % avec la baisse saisonnière des prix du transport aérien. Les prix des services de santé et des services de communications augmentent (respectivement +0,2 % et +0,3 %). Les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères et ceux des autres services sont stables en janvier.

Les tarifs de l’énergie reculent en janvier (-2,0 %) après une hausse quasi équivalente en décembre (+2,2 %). Cette baisse est due à celle des prix des produits pétroliers (-2,9 %) : en janvier, le prix du litre de gazole diminue de 6 centimes et celui du supercarburant de 1 centime. Les prix de la bouteille de gaz et de l’électricité sont stables.