Carburants : une forte augmentation des prix à la pompe envisagée dès le 1er avril à cause de la guerre au Moyen-Orient

Le passage à la pompe risque d'être douloureux pour les automobilistes dès ce mercredi 1er avril 2026 et ce ne sera pas un poisson. Selon nos informations, les prix au litre risquent de fortement augmenter. Les prévisions les plus pessimistes parlent de plusieurs dizaines de centimes d'augmentation par litre. Cette hausse record est la conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient. Une réunion est en cours à la préfecture entre les services de l'État et les importateurs pour déterminer le montant de la hausse (Photo : Richard Bouhet www.imazpress.com)

"Il est évident que la situation internationale aura un impact dès le 1er avril sur les prix des carburants" note Jocelyn Cavillot, de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) interrogé par Imaz Press.

"Les prix seront déterminés par les coûts internationaux du baril (de brut – ndlr) à Singapour (le site d'approvisionnement de La Réunion) qui a beaucoup augmenté et par la hausse des coûts du transport jusqu'à notre île" détaille Jocelyn Cavillot.

Il ne se prononce pas sur le montant potentiel de la hausse à la pompe mais la juge "inéluctable" et "sans doute non négligable".

"À ce jour, je n'ai pas été informé d'une quelconque augmentation et donc pas d'un montant éventuel" indique Gérard Lebon, président du syndicat des gérants de station-services, questionné par Imaz Press.

La nouvelle d'une forte augmentation de tous les carburants est prise très au sérieux dans plusieurs cercles économiques.

Le commandement des forces armées de la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi) a demandé aux armées de faire dès à présent le plein de toutes les cuves à carburants.

- Comment la forte hausse va être perçue par la population ? -

La difficulté qui se pose désormais est de savoir comment cette augmentation va être gérée par la préfecture.

"Les prix dans tous les secteurs, y compris celui de l'alimentation, ont déjà augmenté, parfois de beaucoup, au cours de l'année écoulée" note un chef d'entreprise du secteur de la grande distribution non alimentaire.

"Si maintenant les carburants augmentent de beaucoup, ça risque de très mal passé auprès de la population, surtout si les prix de l'alimentaire augmentent aussi" ajoute-t-il.

Une réunion est en cours à la mi-journée à la préfecture entre les services de l'Etat et les importateurs. Une décision sur l'augmentation des prix, fort ou pas, hausse modérée ou pas, sera déterminée au cours de cette réunion.

L'annonce des nouveaux prix à la pompe sera faite au plus le mardi 31 mars.

Ce mardi 24 mars à 12h le montant du baril de brut à Singapour était de 107 dollars. Le lundi 2 février il se vendait à 67 dollars.

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