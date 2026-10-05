Grand Raid : victorieuse de la Diagonale des Fous en 2025, Blandine L'Hirondel s'élancera sur la Mascareignes

Victorieuse de la Diagonale des Fous l'année passée, Blandine L'Hirondel revient sur les sentiers pour cette nouvelle édition du Grand Raid. Cette fois-ci, c'est sur la Mascareignes que la sportive est engagée. Une course qu'elle ne court pas pour "des raisons habituelles". Elle s'élancera en hommage à un couple d'amis qui a perdu leur fille, Lola (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Il y a 10 ans, lors de mes premiers pas sur l’île, David et Valérie m’ont fait découvrir le trail. Ils ont toujours été là pour moi, pendant ces années où j’étais loin de mon cercle familial. L’année dernière, ils m’ont accueillie chez eux pendant deux mois, accompagnée dans ma préparation, suivie sur les ravitaillements et portée, à leur manière, jusqu’à cette victoire sur la Diagonale des Fous", écrit-elle.



"Puis, cet été, leur vie a basculé. Par la pire chose qui puisse arriver à des parents : la perte d’un enfant. Depuis, ce sont des parents, un frère et une sœur, une famille, qui essaient simplement de continuer à avancer avec une absence qui, elle, ne disparaîtra jamais. Face à ça, on se sent terriblement impuissant. On ne peut pas enlever la douleur, ni réparer l’impensable. On ne peut pas trouver les mots qui rendent les choses moins difficiles. Mais on peut être là. Alors, quand j’ai su que je reviendrais à La Réunion pour le Grand Raid, j’ai eu envie de faire quelque chose. Quelque chose qui nous ressemble et nous rassemble : courir. Courir pour Lola."

Blandine L'Hirondel souhaite, par cette course, "essayer, pendant quelques heures, de leur redonner un projet, une aventure à vivre ensemble, des ravitaillements à préparer, une ligne d’arrivée à partager, des émotions à ressentir".

Lire aussi - Grand Raid 2026 : et les trailers tirés au sort sont...

- Blandine L’Hirondel, la reine sans rival des sentiers -

Chez les femmes, Blandine L’Hirondel a survolé la course du Grand Raid en 2026, bouclant la Diagonale en 27 heures 26 minutes et 09 secondes, à 1 heures 26 du matin samedi 18 octobre. Favorite annoncée, la double championne du monde de trail a tenu son rang, sans jamais lâcher la tête.

Médecin de formation et traileuse d’exception, la Normande de 34 ans cumule les titres : championne d’Europe de train 2022, triple championne de France, et désormais reine de la Diagonale des Fous.

L’Hirondel, licenciée à l'ARC-Alençon Running Club, a fait de cette victoire une nouvelle étape dans une carrière jalonnée de performances remarquable, de Miranda do Corvo, au Portugal, à Chiang Mai, en passant par l’UTMB, où elle s’était hissée sur le podium en 2023.

Elle est élue athlète de l'année 2022 par la Fédération française d'athlétisme.

Lire aussi - [Photos - Vidéos] Grand Raid 2025 : honneur à toutes les folles et à tous les fous

www.imazpress.com/[email protected]